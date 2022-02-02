Почему может загореться автомобиль? Это должен знать каждый водитель!

Источник материала: ОНТ

МЧС Беларуси напоминает: любой автомобиль – это самый настоящий склад легковоспламеняющихся материалов и сгореть дотла он может всего за пару минут прямо на ваших глазах.

Часть причин возгорания мы разобрали неделю назад: это утечка масла или топлива, неисправная электропроводка. А зимой особо изобретательные автомобилисты укутывают мотор одеялом или курткой, чтобы тот быстрее нагревался и медленнее остывал. И это еще одна причина пожара. Ткань со временем может напитаться парами бензина, и тогда она уж точно вспыхнет вместе с машиной. Если и утеплять авто, то только специальными теплоизоляционными средствами, безопасность которых гарантирует завод-изготовитель.

О непотушенной сигарете в машине и говорить не стоит. По статистике, в автомобилях курильщиков риск пожара гораздо выше. Помните, что любой пожар намного проще предупредить. Но в случае возгорания, будьте готовы действовать.

Огнетушитель – самое надежное средство. Лучше всего приобрести углекислотный или порошковый огнетушитель, емкостью не менее 5 литров. Но не пытайтесь бороться с большим огнем. Не рискуйте! Может взорваться бензобак. Лучше отойдите на безопасное расстояние и ждите спасателей.

Фото: pexels

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