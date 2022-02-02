Лечение постакне, выведение токсинов, повышение иммунитета: как грязь применяется в медицине и насколько она эффективна?

Источник материала: ОНТ

В толковом словаре слово грязь означает нечистоту, неряшливость, неопрятность. А в переносном смысле – безнравственность, бесчестность в личных или общественных отношениях. Но каждый ребенок и без словаря знает, что грязь – это размякшая от воды почва. А если это еще и не простоя почва, то такой грязью можно лечиться. Какие виды хранят недра Беларуси?

Считается, что целебные свойства грязи были известны ещё во времена Клеопатры. Египетская царица использовала её, когда принимала ванну, делала маски и обертывания, чтобы поддерживать красоту и здоровье. В 17 веке после определенных наблюдений использование грязи в медицине и её благотворные действия не отрицали и лекари.

На данный момент лечебная грязь применяется для различных целей во многих странах: в Италии используют вулканическую, а в Венгрии Иловую. У нас в стране тоже встречаются некоторые виды.

Если говорить о сапропелевой грязи, то это иловые отложения пресных водоёмов. Она образуется в течении многовековых процессов, которые происходят на дне. Такая грязь обладает антибактериальным действием, противовоспалительным и не только. Кроме этого, грязелечение используют для восстановления опорно-двигательного аппарата и нервно-мышечной системы. Для этого грязь нагревают, чтобы она приняла необходимую консистенцию, а после наносят на отдельные участи тела.

Но всё-таки нельзя сказать, что грязевые аппликации – волшебная таблетка. Они будут уместны только в комплексе с медикаментозной терапией. А порой их лучше вообще не испытывать на себе.

Людмила Мелькевич, заведующая кафедрой медицинской реабилитации и физиотерапии Белорусского государственного медицинского университета: «К противопоказаниям относятся наличие декомпрессирующего заболевания сердечно-сосудистой системы: острый инфаркт, заболевание нервной системы, острое нарушение мозгового кровообращения или инсульт, онкологические заболевания».

В косметологии специалисты рекомендуют лечебные грязи для уходовых процедур: в качестве маски для головы или для лица. Главное – регулярность.

Анна Устинова, ассистент кафедры медицинской реабилитации и физиотерапии Белорусского государственного медицинского университета: «Использование аппликаций на волосистую часть головы либо на зону лица вызывает хороший эффект детоксикации, нормализует выработку кожного сала, тонус пор и мышц, которые регулируют ширину поры. Также работает при застойных явлениях на лице и на теле. Может применяться при лечении постакне, пятен застойных».

Ускорить метаболизм, вывести токсины, повысить иммунитет можно в некоторых городских клинических больницах Минска, где есть возможность выбрать различные виды процедур.

Сказать, какую именно грязь выбрать для оздоровления, невозможно. Поскольку каждая имеет свой состав, который может быть полезен при лечении различных заболеваний. Поэтому лучше обратиться к специалисту для помощи в улучшении не только внешнего вида, но и внутреннего.

Фото: pexels

Подписывайтесь на нас в Telegram