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Общество и СМИ продолжают обсуждать послание Президента народу и парламенту
Источник материала: ОНТ
Теме экономики Президент уделил немало внимания в ежегодном послании народу и парламенту. Его тезисы продолжают обсуждать в обществе и СМИ.
Вопросы внешней и внутренней политики, сохранение социальных приоритетов, создание рабочих мест, роль регионов в развитии страны – все посылы главы государства для управленцев стали своего рода руководством к действию. Одним из главных акцентов стал суверенитет.
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Теме экономики Президент уделил немало внимания в ежегодном послании народу и парламенту. Его тезисы продолжают обсуждать в обществе и СМИ. Вопросы внешней и...
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