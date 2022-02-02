Общество и СМИ продолжают обсуждать послание Президента народу и парламенту

Источник материала: ОНТ

Теме экономики Президент уделил немало внимания в ежегодном послании народу и парламенту. Его тезисы продолжают обсуждать в обществе и СМИ.

Вопросы внешней и внутренней политики, сохранение социальных приоритетов, создание рабочих мест, роль регионов в развитии страны – все посылы главы государства для управленцев стали своего рода руководством к действию. Одним из главных акцентов стал суверенитет.

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