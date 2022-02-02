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Беларусь в Год исторической памяти вспоминает 79-ю годовщину победы в Сталинградской битве

02.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь в Год исторической памяти вспоминает 79-ю годовщину победы в Сталинградской битве

Источник белорусских ценностей – историческая память. Это еще один из тезисов Александра Лукашенко в Послании народу и парламенту. И в Год исторической памяти Беларусь с особым чувством вспоминает одну из важнейших дат Великой Отечественной. 

Сегодня – 79-я годовщина победы в Сталинградской битве. Она стала крупнейшим сражением войны и самым кровопролитным. Разгром немецко-фашистских захватчиков в 1943-м коренным образом изменил ход всей Второй мировой. 

Миф о непобедимости армии Вермахта был разрушен. Сталинградская битва стала триумфом советского военного искусства, мужества, стойкости и силы духа солдат и офицеров Красной Армии. Почти беспрерывные сражения продолжались 200 дней и ночей – с июля 1942-го по февраль 1943-го. Стороны потеряли более двух миллионов человек. Среди защитников Сталинграда было немало белорусов, которые внесли свой вклад в общую Победу. Битва стала решающей в изгнании фашистов с территории Союза, а затем и в освобождении всей Европы. 

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Источник белорусских ценностей – историческая память. Это еще один из тезисов Александра Лукашенко в Послании народу и парламенту. И в Год исторической памяти...
 
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