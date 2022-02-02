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«The National Pulse»: половина американцев за импичмент президенту Байдену
Источник материала: ОНТ
Половина американцев высказались за импичмент Байдену. Таковы итоги общенационального телефонного и онлайн-опроса, проведенного по заказу издания The National Pulse.
Такую нелюбовь соотечественников нынешний глава Белого дома заслужил всего за год. В качестве аргумента в поддержку импичмента респонденты называли его неудачную миграционную политику и провал в Афганистане. Кроме того, все большее недовольство американцев в последнее время вызывает то, что Байден больше озабочен ситуацией вокруг Украины, а не проблемами внутри своей собственной страны. Такими, например, как растущая преступность и инфляция.
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Половина американцев высказались за импичмент Байдену. Таковы итоги общенационального телефонного и онлайн-опроса, проведенного по заказу издания The National Pulse. ...
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