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«The National Pulse»: половина американцев за импичмент президенту Байдену

02.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«The National Pulse»: половина американцев за импичмент президенту Байдену

Половина американцев высказались за импичмент Байдену. Таковы итоги общенационального телефонного и онлайн-опроса, проведенного по заказу издания The National Pulse. 

Такую нелюбовь соотечественников нынешний глава Белого дома заслужил всего за год. В качестве аргумента в поддержку импичмента респонденты называли его неудачную миграционную политику и провал в Афганистане. Кроме того, все большее недовольство американцев в последнее время вызывает то, что Байден больше озабочен ситуацией вокруг Украины, а не проблемами внутри своей собственной страны. Такими, например, как растущая преступность и инфляция. 

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Половина американцев высказались за импичмент Байдену. Таковы итоги общенационального телефонного и онлайн-опроса, проведенного по заказу издания The National Pulse. ...
 
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