«The National Pulse»: половина американцев за импичмент президенту Байдену

Источник материала: ОНТ

Половина американцев высказались за импичмент Байдену. Таковы итоги общенационального телефонного и онлайн-опроса, проведенного по заказу издания The National Pulse.

Такую нелюбовь соотечественников нынешний глава Белого дома заслужил всего за год. В качестве аргумента в поддержку импичмента респонденты называли его неудачную миграционную политику и провал в Афганистане. Кроме того, все большее недовольство американцев в последнее время вызывает то, что Байден больше озабочен ситуацией вокруг Украины, а не проблемами внутри своей собственной страны. Такими, например, как растущая преступность и инфляция.

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