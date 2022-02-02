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Генпрокуратура выявила нарушения в "Дорстроймонтажтресте"

02.02.2022 11:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура выявила нарушения в открытом акционерном обществе "Дорстроймонтажтрест", сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Речь идет о нарушениях законодательства о борьбе с коррупцией, в том числе о закупках товаров (работ, услуг), сохранности собственности и труде.

Выявленные нарушения стали возможны из-за необеспечения руководством надлежащей производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, отметили в Генпрокуратуре.

В частности, в ОАО не созданы условия, исключающие возникновение коррупционных рисков и совершение должностными лицами преступлений против интересов службы.

Генпрокуратура установила случаи, когда отдельным участникам конкурсных процедур оказывалось немотивированное предпочтение, договоры заключались до принятия конкурсной комиссией решения о выборе победителя процедуры, необоснованно уменьшались сроки для подготовки и подачи предложений при размещении заданий на закупку.

Нарекания прокуроров вызвала и организация работы по реализации Директивы Президента Беларуси от 11 марта 2004 года №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины".

Так, в ОАО не единожды работники приходили на рабочее место в состоянии алкогольного опьянения, причем такие нарушения скрывались. При этом руководство не всегда применяло меры дисциплинарного характера.

В 2019-2021 годах в ОАО зарегистрировано восемь несчастных случаев на производстве, из которых четыре были в 2021 году. Тяжелые травмы получили шесть работников.

Причиной травмирования стало в ряде случаев несоблюдение нанимателем требований по охране труда.

Генеральная прокуратура внесла представление министру транспорта и коммуникаций, в котором потребовала принять меры по устранению выявленных нарушений, а также способствовавших им причин и условий. Рассмотрение и исполнение акта надзора взято на контроль.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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