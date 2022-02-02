В Минске закончили расследовать дело о ДТП с каршеринговым авто

Источник материала: БелТА

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску закончило расследовать уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии с каршеринговым авто, сообщили БЕЛТА в СК.

По материалам дела, 24 сентября 2021 года, около 2.50, 30-летний мужчина на автомобиле Chevrolet двигался по улице Плеханова в Минске. Около дома №9 он выехал на трамвайные пути, где автомобиль опрокинулся.

Пострадала 31-летняя пассажирка - ее госпитализировали. Согласно заключению экспертов ГКСЭ, пострадавшей причинены тяжкие телесные повреждения.

По данным следствия, в момент аварии водитель был пьян: концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе - более 1,5 промилле.

Предварительное расследование показало, что мужчина в момент аварии двигался со скоростью более 70 км/ч при разрешенной максимальной скорости движения на данном участке не более 60 км/ч. Достоверно известно, что ремнями безопасности ни пассажирка, ни водитель не были пристегнуты.

"Обвиняемый не учел метеорологические и дорожные условия - темное время суток и осадки. При развороте фигурант, будучи нетрезвым, допустил потерю курсовой устойчивости автомобиля, утратил контроль над управлением и выехал за проезжую часть. Машина врезалась в дорожное ограждение и опрокинулась", - рассказали в СК.

Мужчина работает поваром, ранее не судим, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен, к материалам приобщены результаты экспертиз. Допрошены обвиняемый, свидетели и потерпевшая. Фигурант признал вину и раскаялся.

Водителю предъявлено обвинение по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений). C санкции прокурора он заключен под стражу.

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.

"В очередной раз следователи напоминают: автомобиль и алкоголь несовместимы. Если вы располагаете сведениями о нетрезвых участниках дорожного движения, немедленно сообщите об этом по телефону 102", - призывают в ведомстве.-0-