|
В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня
Источник материала: ОНТ
В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня!
Факел начал свой путь из Олимпийского парка. В эстафете участвуют более тысячи человек. Главный символ Олимпийских Игр сделает круг по стране, спортсмены пронесут его через 12 зон. Из-за пандемии маршрут и продолжительность сократили. Прохождение эстафеты – вдали от оживленных улиц, зрители на нее не допущены. В пятницу огонь доставят в Пекин на церемонию открытия Игр.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня! Факел начал свой путь из Олимпийского парка. В эстафете участвуют более тысячи человек. Главный символ Олимпийских...
|
Архив (Разное)