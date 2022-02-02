Источник материала: ОНТ

В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня!

Факел начал свой путь из Олимпийского парка. В эстафете участвуют более тысячи человек. Главный символ Олимпийских Игр сделает круг по стране, спортсмены пронесут его через 12 зон. Из-за пандемии маршрут и продолжительность сократили. Прохождение эстафеты – вдали от оживленных улиц, зрители на нее не допущены. В пятницу огонь доставят в Пекин на церемонию открытия Игр.

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