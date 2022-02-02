Смертельное ДТП в Белыничском районе: СК ищет очевидцев

Источник материала: ОНТ

Следователи устанавливают свидетелей смертельной аварии, произошедшей 10 сентября 2021 года в Белыничском районе, пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Могилевской области Татьяну Старосотникову.

Вечером 10 сентября прошлого года в Белыничском районе водитель легковушки ехал по автодороге Быхов – Белыничи и сбил пешехода, который катил велосипед. Мужчина от полученных травм умер на месте. В отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следователи просят всех, кто располагает какими-либо сведениями о произошедшем, сообщить об обстоятельствах аварии в Белыничский РОСК.

Фото: БЕЛТА

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