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Можно ли пить кофе во время еды? Ответ вас точно удивит!
Источник материала: ОНТ
При приеме пищи можно пить натуральный кофе без добавок (включая молоко),
Специалист отметила, что содержащиеся в молоке и сливках белок и кальций могут взаимодействовать с антиоксидантами и катехинами, которые есть в составе кофе. В результате напиток потеряет пользу.
Саволюк добавила, что кофе следует запивать водой, поскольку он выводит воду из организма.
Фото: pexels
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При приеме пищи можно пить натуральный кофе без добавок (включая молоко), заявила диетолог Антонина Саволюк. Специалист отметила, что содержащиеся в молоке и...
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