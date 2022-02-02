Можно ли пить кофе во время еды? Ответ вас точно удивит!

Источник материала: ОНТ

При приеме пищи можно пить натуральный кофе без добавок (включая молоко), заявила диетолог Антонина Саволюк.

Специалист отметила, что содержащиеся в молоке и сливках белок и кальций могут взаимодействовать с антиоксидантами и катехинами, которые есть в составе кофе. В результате напиток потеряет пользу.

Саволюк добавила, что кофе следует запивать водой, поскольку он выводит воду из организма.

Фото: pexels





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