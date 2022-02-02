﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Можно ли пить кофе во время еды? Ответ вас точно удивит!

02.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Можно ли пить кофе во время еды? Ответ вас точно удивит!

При приеме пищи можно пить натуральный кофе без добавок (включая молоко), заявила диетолог Антонина Саволюк.

Специалист отметила, что содержащиеся в молоке и сливках белок и кальций могут взаимодействовать с антиоксидантами и катехинами, которые есть в составе кофе. В результате напиток потеряет пользу.

Саволюк добавила, что кофе следует запивать водой, поскольку он выводит воду из организма.

Фото: pexels


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При приеме пищи можно пить натуральный кофе без добавок (включая молоко), заявила диетолог Антонина Саволюк. Специалист отметила, что содержащиеся в молоке и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске закончили расследовать дело о ДТП с каршеринговым авто
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by