«Нью Джерси» с Егором Шаранговичем потерпел очередное поражение в Национальной хоккейной лиге

Источник материала: ОНТ

«Нью Джерси» потерпел очередное поражение в Национальной хоккейной лиге. Команда, где играет белорус Егор Шарангович, крупно уступила «Торонто».

Игра завершилась со счетом 7:1 в пользу «Торонто». Но белорусский легионер помог забросить единственную шайбу за «Нью Джерси» — Шарангович отдал результативную передачу. У белоруса уже 17 баллов по системе «гол», плюс пас в 39 матчах.

«Вашингтон» Алексея Протаса в овертайме был сильнее «Питтсбурга», 4:3, но белорус в этом матче на лед не выходил.

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