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На чемпионате Европы по мини-футболу определились все полуфиналисты
Источник материала: ОНТ
На чемпионате Европы по мини-футболу определились все полуфиналисты.
Сборная России в непростом матче смогла взять верх над дебютантом Евро – командой Грузии – 3:1. В первом тайме сборные не смогли поразить ворота друг друга.
Во втором – обменялись голами, но вскоре россиянам удалось вырваться вперед. За минуту до конца встречи сборная России смогла забить еще раз и обеспечила себе комфортную победу. В еще одном матче Испания без труда справилась со сборной Словакии – 5:1. В полуфинале Россия встретится с Украиной, а Испания сыграет с Португалией.
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На чемпионате Европы по мини-футболу определились все полуфиналисты. Сборная России в непростом матче смогла взять верх над дебютантом Евро – командой Грузии –...
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