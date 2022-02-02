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На чемпионате Европы по мини-футболу определились все полуфиналисты

02.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На чемпионате Европы по мини-футболу определились все полуфиналисты

На чемпионате Европы по мини-футболу определились все полуфиналисты.

Сборная России в непростом матче смогла взять верх над дебютантом Евро – командой Грузии – 3:1. В первом тайме сборные не смогли поразить ворота друг друга. 

Во втором – обменялись голами, но вскоре россиянам удалось вырваться вперед. За минуту до конца встречи сборная России смогла забить еще раз и обеспечила себе комфортную победу. В еще одном матче Испания без труда справилась со сборной Словакии – 5:1. В полуфинале Россия встретится с Украиной, а Испания сыграет с Португалией.

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На чемпионате Европы по мини-футболу определились все полуфиналисты. Сборная России в непростом матче смогла взять верх над дебютантом Евро – командой Грузии –...
 
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