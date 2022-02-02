В Эквадоре жертвами сильного оползня стали не менее 22 человек

Источник материала: ОНТ

Столица Эквадора пострадала от сильного оползня. Жертвами последствия проливных дождей стали не меньше 22 человек.

Еще более 50 ранены. Грязевые потоки сошли по склонам одного из главных вулканов Эквадора, затопив практически все на своем пути. Разрушенные здания, затопленные машины.

На видео попал момент, когда одного из местных жителей унесло сильное течение. Его судьба до сих пор не известна. Спасатели продолжают ликвидировать последствия стихии. Этот шторм синоптики уже назвали самым разрушительным за последние десятилетия. Власти не исключают повторных оползней.

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