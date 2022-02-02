﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Протестующих канадских дальнобойщиков поддержали фермеры: люди недовольны вакцинацией

02.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Протестующих канадских дальнобойщиков поддержали фермеры: люди недовольны вакцинацией

Канадских дальнобойщиков поддержали фермеры. В стране продолжаются протесты с требованием отменить обязательную вакцинацию для пересекающих границу с США. В колонне до 50 тысяч грузовиков. 

Дальнобойщики недовольны новым правилом, по которому невакцинированные водители большегрузов должны соблюдать двухнедельный карантин, вернувшись в Канаду из Штатов. К протестующим присоединились другие жители, которые против ограничений. 

Премьер-министр Канады назвал людей «небольшим маргинальным сообществом», но позже покинул свою резиденцию из соображений безопасности.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канадских дальнобойщиков поддержали фермеры. В стране продолжаются протесты с требованием отменить обязательную вакцинацию для пересекающих границу с США. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске закончили расследовать дело о ДТП с каршеринговым авто
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by