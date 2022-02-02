Протестующих канадских дальнобойщиков поддержали фермеры: люди недовольны вакцинацией

Источник материала: ОНТ

Канадских дальнобойщиков поддержали фермеры. В стране продолжаются протесты с требованием отменить обязательную вакцинацию для пересекающих границу с США. В колонне до 50 тысяч грузовиков.

Дальнобойщики недовольны новым правилом, по которому невакцинированные водители большегрузов должны соблюдать двухнедельный карантин, вернувшись в Канаду из Штатов. К протестующим присоединились другие жители, которые против ограничений.

Премьер-министр Канады назвал людей «небольшим маргинальным сообществом», но позже покинул свою резиденцию из соображений безопасности.

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