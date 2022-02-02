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Мода на экологичность и универсальность: три вещи, которые должны быть в гардеробе каждого
Источник материала: ОНТ
Сначала весь мир захватила мода на органические продукты питания, потом на натуральную косметику, теперь пришло время экологичного гардероба.
Есть три вещи, которые помогут не совершать лишних покупок и быть более ответственными перед природой. Благодаря им у вас всегда будет, что надеть.
«Маленькое чёрное платье» подходит не всем. В вашем гардеробе обязано быть универсальное платье, которое при любом случае будет хорошо на вас сидеть. Если вы проспали и нет времени выбирать наряд, это платье и несколько аксессуаров сделают из вас конфетку.
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Сначала весь мир захватила мода на органические продукты питания, потом на натуральную косметику, теперь пришло время экологичного гардероба. Есть три вещи,...
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