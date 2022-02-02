Мода на экологичность и универсальность: три вещи, которые должны быть в гардеробе каждого

Источник материала: ОНТ

Сначала весь мир захватила мода на органические продукты питания, потом на натуральную косметику, теперь пришло время экологичного гардероба.

Есть три вещи, которые помогут не совершать лишних покупок и быть более ответственными перед природой. Благодаря им у вас всегда будет, что надеть.

«Маленькое чёрное платье» подходит не всем. В вашем гардеробе обязано быть универсальное платье, которое при любом случае будет хорошо на вас сидеть. Если вы проспали и нет времени выбирать наряд, это платье и несколько аксессуаров сделают из вас конфетку.



Брючный костюм. Какого цвета, кроя и фасона он будет, выбирать вам, это дело вкуса. Такой комплект тоже спасёт вас в любой ситуации. Для создания более неформального образа дополняйте костюм базовой белой футболкой и белыми кроссовками, а чтобы создать более презентабельный вид, – белой рубашкой. Этот лайфхак относится и к мужчинам, и к женщинам



И напоследок – белая рубашка. Выбирайте ту, у которой в составе будет не более 20% добавления синтетики, в таком случае она удобна в носке и не мнется. Белую рубашку легко сочетать с чем угодно: юбкой, джинсами, платьем, велосипедками и костюмом. Она всегда будет смотреться выигрышно и уместно.





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