В США медики отказали больному в срочной пересадке почек из-за отсутствия прививки

Источник материала: ОНТ

До полного абсурда в Америке доводят ситуацию с вакцинацией. Жизнь человека поставили под угрозу – ему отказали в пересадке почки только из-за отсутствия прививки.

Житель Северной Каролины передвигается на протезах, он перенес несколько операций на сердце. И сейчас пересадка почки ему жизненно необходима. Но руководство больницы неумолимо, клиника требует вакцинацию, при том что не всем пациентам по здоровью она показана. Мужчина в поиске других больниц, где ему смогут оказать помощь. Но он теряет драгоценное для его состояния время.

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