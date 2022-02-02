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В США медики отказали больному в срочной пересадке почек из-за отсутствия прививки

02.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США медики отказали больному в срочной пересадке почек из-за отсутствия прививки

До полного абсурда в Америке доводят ситуацию с вакцинацией. Жизнь человека поставили под угрозу – ему отказали в пересадке почки только из-за отсутствия прививки. 

Житель Северной Каролины передвигается на протезах, он перенес несколько операций на сердце. И сейчас пересадка почки ему жизненно необходима. Но руководство больницы неумолимо, клиника требует вакцинацию, при том что не всем пациентам по здоровью она показана. Мужчина в поиске других больниц, где ему смогут оказать помощь. Но он теряет драгоценное для его состояния время.

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До полного абсурда в Америке доводят ситуацию с вакцинацией. Жизнь человека поставили под угрозу – ему отказали в пересадке почки только из-за отсутствия...
 
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