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Тошнота и потеря аппетита: названы необычные симптомы «омикрона»

02.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тошнота и потеря аппетита: названы необычные симптомы «омикрона»

О заражении «омикрон»-штаммом COVID-19 могут свидетельствовать рвота, тошнота, потеря аппетита, заявил один из авторов исследования нового штамма из США Билл Адмайр.

Он отметил, что во время болезни у пациентов были симптомы расстройства желудочно-кишечного тракта. По словам специалиста, при заражении «омикроном» у людей, которые уже имеют проблемы с ЖКТ, симптоматика усиливается. Появляется тошнота, рвота, ухудшается аппетит. 

Билл Адмайр рекомендует людям с заболеваниями пищеварительной системы обязательно носить защитные маски и соблюдать правила гигиены.

Фото: pexels

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О заражении «омикрон»-штаммом COVID-19 могут свидетельствовать рвота, тошнота, потеря аппетита, заявил один из авторов исследования нового штамма из США Билл Адмайр....
 
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