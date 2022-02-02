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Подготовка к учениям «Союзная решимость»: военные приступили к боевому слаживанию в местах дислокации
Источник материала: ОНТ
Борьба с вооруженными бандформированиями. Продолжается подготовка к активной фазе белорусско-российского учения «Союзная решимость».
В ближайшие дни тактические занятия – на пяти белорусских полигонах. Военные уже приступили к боевому слаживанию в местах дислокации. Им предстоит отработать различные приемы и способы действий.
В частности, оборону от вооруженных группировок. Как показали события в Казахстане, важно уметь оперативно отреагировать на возникшую угрозу. Однако главная цель – проверить готовность подразделений к совместным действиям. Активная фаза стартует 10 февраля. «Союзная решимость» не ограничится только полигонами. Военные проведут маневры у западных границ, где размещен контингент НАТО. Продлятся учения до 20 февраля.
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Подготовка к учениям «Союзная решимость»: военные приступили к боевому слаживанию в местах дислокации
Борьба с вооруженными бандформированиями. Продолжается подготовка к активной фазе белорусско-российского учения «Союзная решимость». В ближайшие дни...
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