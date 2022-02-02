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Мужчина погиб при пожаре жилого дома в Минском районе

02.02.2022 13:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе при пожаре дома погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасателям 1 февраля в 18.21 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Крички. На пожаре обнаружен погибший гражданин 1972 года рождения, проживавший в доме.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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