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Мужчина погиб при пожаре жилого дома в Минском районе
Источник материала: БелТА
2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе при пожаре дома погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Спасателям 1 февраля в 18.21 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Крички. На пожаре обнаружен погибший гражданин 1972 года рождения, проживавший в доме.
Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-
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Причины пожара и гибели устанавливаются.
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