Источник материала: Myfin

Курсы валют на 2 февраля 2022: валюты пошли в рост" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/02/1643797981749051.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0006 рубля до 2.5923, что составило 0.02%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0442 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.009 (0.31%), на 2 февраля 2022 курс составил 2.9246. По итогам месяца евро вырос на 0.042 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0311 рублей (0.93%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0403 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 35 810 500 17 313 500 29 067 500

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.54 – 2.591 рублей, курс продажи доллара 2.595 – 2.643. Евро можно было продать в диапазоне 2.82 – 2.92 рублей, купить – 2.93 – 2.963.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =76.55 (стоимость 1 доллара равна 76.55 российских рублей),

=76.55 (стоимость 1 доллара равна 76.55 российских рублей), EUR/USD =1.131 (1 евро стоит 1.131 доллар),

=1.131 (1 евро стоит 1.131 доллар), EUR/RUB =86.45 (86.45 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.