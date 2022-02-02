Курсы валют на 2 февраля 2022: валюты пошли в рост

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.0006 рубля до 2.5923,
что составило 0.02%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.0442 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к
рублю на 0.009 (0.31%), на 2 февраля 2022 курс составил 2.9246. По итогам месяца
евро вырос на 0.042 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ростом на 0.0311 рублей (0.93%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.0403 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
35 810 500
17 313 500
29 067 500
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.54 – 2.591 рублей, курс продажи доллара 2.595 – 2.643.
Евро можно было продать в диапазоне 2.82 – 2.92 рублей, купить – 2.93 – 2.963.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=76.55 (стоимость 1 доллара равна 76.55 российских рублей),