Источник материала: Myfin



​Компания Fonbet — титульный партнер ФК БАТЭ!

Председатель правления ФК БАТЭ Андрей Капский:



— Сегодня знаменательный день для ФК БАТЭ. В прошлом году международная компания Fonbet была нашим официальным партнером, а сегодня мы рады объявить о том, что Fonbet становится нашим титульным спонсором как минимум на ближайшие два сезона! Благодарим партнера за доверие!

Для нас большая честь встать в один ряд с такими клубами, как ПСЖ, «Милан», мадридский «Реал», московские ЦСКА и «Локомотив», казанский «Рубин».

За 25-летнюю историю ФК БАТЭ на футболках нашего клуба сменилось не так уж много титульных спонсоров. Это значит, что мы дорожим долгосрочным партнерством и искренне стараемся создать условия для того, чтобы сотрудничество для каждой из сторон было взаимовыгодным. С компанией Fonbet мы планируем ряд проектов, направленных на продвижение наших брендов и популяризацию футбола в Республике Беларусь. Верим, что они порадуют наших болельщиков!

Директор по международному развитию Fonbet Алина Якиревич:

— Летом, когда мы выходили на белорусский рынок, мы заявляли о своих больших планах. И уже зимой эти планы начинают приобретать реальные очертания. Новый пакет с БАТЭ предусматривает более обширный перечень рекламных опций, как на стадионе, так и в рамках других клубных ресурсов. Во-первых, наш логотип на форме переезжает со спины на грудь. Во-вторых, мы готовим специальную акцию к старту реализации абонементной программы. Кроме того, нами уже запланированы несколько активностей и товарищеских матчей, которые будут интересны болельщикам как в Борисове, так и во всей Беларуси и, конечно, России.

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К победе — вместе!

*ООО «БИЗОН БЕТ», УНП 192977976