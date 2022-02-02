Курсы валют на 03.02.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.5923 0.0006 1 USD Евро 2.9246 0.0090 1 EUR Российский рубль 3.3919 0.0311 100 RUB Гривна 9.1278 -0.0196 100 UAH Тенге 5.9744 0.0041 1000 KZT Юань 4.0753 0.0009 10 CNY

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