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Грозит ли Беларуси проблема нехватки чистой питьевой воды? Узнали у эксперта
Источник материала: ОНТ
Ученые предполагают, что к 2025 году число людей, которым не будет хватать чистой питьевой воды, вырастет до 5,5 миллиардов и составит две трети населения Земли. Коснется ли эта проблема нашей страны? Об этом рассказала начальник отдела поверхностных вод центрального научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов, Елена Громадская.
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Ученые предполагают, что к 2025 году число людей, которым не будет хватать чистой питьевой воды, вырастет до 5,5 миллиардов и составит две трети населения Земли....
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