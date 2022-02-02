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Грозит ли Беларуси проблема нехватки чистой питьевой воды? Узнали у эксперта

02.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Грозит ли Беларуси проблема нехватки чистой питьевой воды? Узнали у эксперта

Ученые предполагают, что к 2025 году число людей, которым не будет хватать чистой питьевой воды, вырастет до 5,5 миллиардов и составит две трети населения Земли. Коснется ли эта проблема нашей страны? Об этом рассказала начальник отдела поверхностных вод центрального научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов, Елена Громадская.

Подробнее – в видеоинформации. 

 

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Ученые предполагают, что к 2025 году число людей, которым не будет хватать чистой питьевой воды, вырастет до 5,5 миллиардов и составит две трети населения Земли....
 
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