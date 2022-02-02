﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вильнюс в одностороннем порядке расторг договор о транзите белорусского сырья. Чем это может им грозить? Эксперты оценивают ситуацию

02.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Вильнюс в одностороннем порядке расторг договор о транзите белорусского сырья. Чем это может им грозить? Эксперты оценивают ситуацию

До восьмисот белорусских вагонов из-под калия остаются сейчас в Литве. Накануне Вильнюс в одностороннем порядке расторг договор о транзите нашего сырья. Это может грозить крупным штрафом, который намерен взыскать Минск. Последуют и жесткие ответные меры, сообщил премьер-министр.


Ситуация с белорусским транзитом – лишь часть безрассудной политики Литвы, последствия которой соседняя страна будет расхлебывать еще долго. В частности, торговая война с мировым лидером – Китаем – Вильнюсу обойдется очень дорого. Вот что по этому поводу говорят эксперты.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До восьмисот белорусских вагонов из-под калия остаются сейчас в Литве. Накануне Вильнюс в одностороннем порядке расторг договор о транзите нашего сырья. Это может...
 
Новости дня
Новости разные
 
Работники МЧС спасли мужчину и женщину при пожаре в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by