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Вильнюс в одностороннем порядке расторг договор о транзите белорусского сырья. Чем это может им грозить? Эксперты оценивают ситуацию
Источник материала: ОНТ
До восьмисот белорусских вагонов из-под калия остаются сейчас в Литве. Накануне Вильнюс в одностороннем порядке расторг договор о транзите нашего сырья. Это может грозить крупным штрафом, который намерен взыскать Минск. Последуют и жесткие ответные меры, сообщил премьер-министр.
Ситуация с белорусским транзитом – лишь часть безрассудной политики Литвы, последствия которой соседняя страна будет расхлебывать еще долго. В частности, торговая война с мировым лидером – Китаем – Вильнюсу обойдется очень дорого. Вот что по этому поводу говорят эксперты.
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Вильнюс в одностороннем порядке расторг договор о транзите белорусского сырья. Чем это может им грозить? Эксперты оценивают ситуацию
До восьмисот белорусских вагонов из-под калия остаются сейчас в Литве. Накануне Вильнюс в одностороннем порядке расторг договор о транзите нашего сырья. Это может...
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