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Совмин утвердил план мероприятий Года исторической памяти. Многие культурные события – на белорусском языке
Источник материала: ОНТ
Знаковые исторические события, популяризация госсимволов, памятные и юбилейные даты. Совмин утвердил план мероприятий Года исторической памяти.
В документе более 80 пунктов. На год намечены республиканские проекты и фестивали по сохранению исторической памяти. Реставрация и модернизация мемориальных комплексов в память о погибших в годы Великой Отечественной. Будут переизданы школьные учебники, в том числе картографическая продукция. В вузах добавят новую дисциплину «История белорусской государственности». В Год исторической памяти больше культурных событий будет на белорусском языке.
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Совмин утвердил план мероприятий Года исторической памяти. Многие культурные события – на белорусском языке
Знаковые исторические события, популяризация госсимволов, памятные и юбилейные даты. Совмин утвердил план мероприятий Года исторической памяти. В документе...
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