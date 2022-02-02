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Совмин утвердил план мероприятий Года исторической памяти. Многие культурные события – на белорусском языке

02.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Совмин утвердил план мероприятий Года исторической памяти. Многие культурные события – на белорусском языке

Знаковые исторические события, популяризация госсимволов, памятные и юбилейные даты. Совмин утвердил план мероприятий Года исторической памяти. 

В документе более 80 пунктов. На год намечены республиканские проекты и фестивали по сохранению исторической памяти. Реставрация и модернизация мемориальных комплексов в память о погибших в годы Великой Отечественной. Будут переизданы школьные учебники, в том числе картографическая продукция. В вузах добавят новую дисциплину «История белорусской государственности». В Год исторической памяти больше культурных событий будет на белорусском языке. 

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Знаковые исторические события, популяризация госсимволов, памятные и юбилейные даты. Совмин утвердил план мероприятий Года исторической памяти.  В документе...
 
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