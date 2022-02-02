Совмин утвердил план мероприятий Года исторической памяти. Многие культурные события – на белорусском языке

Источник материала: ОНТ

Знаковые исторические события, популяризация госсимволов, памятные и юбилейные даты. Совмин утвердил план мероприятий Года исторической памяти.

В документе более 80 пунктов. На год намечены республиканские проекты и фестивали по сохранению исторической памяти. Реставрация и модернизация мемориальных комплексов в память о погибших в годы Великой Отечественной. Будут переизданы школьные учебники, в том числе картографическая продукция. В вузах добавят новую дисциплину «История белорусской государственности». В Год исторической памяти больше культурных событий будет на белорусском языке.

Подписывайтесь на нас в Telegram