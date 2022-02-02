Девочка хотела попробовать газировку, но мама не разрешила. Вот как отреагировала малышка – выражение ее лица бесценно!

Источник материала: ОНТ

В Сеть попало видео с участием очаровательной девочки, которая умилила пользователей. Кадры опубликовал портал «Ридус».

Мама двоих детей Сиера Вудроф запечатлела на камеру, как ее дочка Аврора решила попробовать газированный напиток. Малышка потянулась за банкой с хитрым, но очень милым выражением лица. На маму это не подействовало, она все же запретила ребенку пробовать газировку.

Видео набрало более 15 млн просмотров в TikTok. Маленькая Аврора покорила сердца пользователей Сети.

Фото: скриншот из видео

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