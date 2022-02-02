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Девочка хотела попробовать газировку, но мама не разрешила. Вот как отреагировала малышка – выражение ее лица бесценно!
Источник материала: ОНТ
В Сеть попало видео с участием очаровательной девочки, которая умилила пользователей. Кадры
Мама двоих детей Сиера Вудроф запечатлела на камеру, как ее дочка Аврора решила попробовать газированный напиток. Малышка потянулась за банкой с хитрым, но очень милым выражением лица. На маму это не подействовало, она все же запретила ребенку пробовать газировку.
Видео набрало более 15 млн просмотров в TikTok. Маленькая Аврора покорила сердца пользователей Сети.
Фото: скриншот из видео
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Девочка хотела попробовать газировку, но мама не разрешила. Вот как отреагировала малышка – выражение ее лица бесценно!
В Сеть попало видео с участием очаровательной девочки, которая умилила пользователей. Кадры опубликовал портал «Ридус». Мама двоих детей Сиера Вудроф...
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