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Девочка хотела попробовать газировку, но мама не разрешила. Вот как отреагировала малышка – выражение ее лица бесценно!

02.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девочка хотела попробовать газировку, но мама не разрешила. Вот как отреагировала малышка – выражение ее лица бесценно!

В Сеть попало видео с участием очаровательной девочки, которая умилила пользователей. Кадры опубликовал портал «Ридус». 

Мама двоих детей Сиера Вудроф запечатлела на камеру, как ее дочка Аврора решила попробовать газированный напиток. Малышка потянулась за банкой с хитрым, но очень милым выражением лица. На маму это не подействовало, она все же запретила ребенку пробовать газировку. 

Видео набрало более 15 млн просмотров в TikTok. Маленькая Аврора покорила сердца пользователей Сети.

Фото: скриншот из видео

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В Сеть попало видео с участием очаровательной девочки, которая умилила пользователей. Кадры опубликовал портал «Ридус».  Мама двоих детей Сиера Вудроф...
 
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