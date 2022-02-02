Источник материала: БелТА

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли мужчину и женщину при пожаре в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"1 февраля, в 23.47, спасателям поступили сведения о задымлении квартиры на шестом этаже по проспекту Газеты "Правда" в Минске. На место выехали подразделения МЧС. Было установлено, что в комнате загорелся диван", - рассказали в пресс-службе.

Работники МЧС обнаружили на кухне хозяина квартиры 1975 года рождения, в комнате - его знакомую 1975 года рождения. Оба пострадавших спасены и переданы бригаде скорой помощи. Мужчина был госпитализирован с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения", женщина - с термическими ожогами головы, рук и отравлением продуктами горения.

Повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира. Причина устанавливается.-0-