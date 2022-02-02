Водитель из региона регулярно сдает металлолом сколько на этом можно заработать

Источник материала: Myfin



Фото из архива героя

Впервые металлолом помог в техникуме

В конце 90-х перед самой армией я учился в техникуме. В какой-то момент понадобилось заменить запчасть в машине родителей. До стипендии было далеко, и я решил попробовать раздобыть денег сдачей металлолома. Найти никому не нужные «железяки» и отнести в пункт приема. О том, где принимают металлолом, расспросил у знакомых.



Металл тогда даже искать не надо было, лежал везде: вокруг гаражей, в канавах – бери не хочу. Взял машину и поехал за гаражи. За два дня выходных загрузил багажник под завязку и отвез на пункт приема. Цена приема в то время была нестабильная, но мне повезло – в тот момент стоимость неслабо скакнула вверх.





За собранный лом получилось купить запчасти в машину и залить полный бак в придачу.



После армии в начале 2000-х я таксовал. Время от времени в качестве финансового подспорья снова сдавал металлолом. Благодаря этому получалось не просить помощи у родителей.



Специально не ищу, но если попадается – забираю

В 2011 году я устроился на государственное предприятие и стал получать стабильную хорошую зарплату. Решил, что лом специально искать не буду, но если что-то бесхозное на глаза попадется – по возможности буду забирать.



С тех пор работаю водителем, вожу небольшой фургон. Выезжать за город по работе нужно часто, много приходится колесить по деревенским дорогам. Глаз уже наметан – пока еду, замечаю канавки у обочин, пустыри от снесенных домов – места, где может лежать что-то ненужное и металлическое. Редко, но случается встретить «железяку» на обочине проселочной дороги в какой-нибудь глуши. Ребята из бригады уже привыкли – если не торопимся, и я заметил подходящий лом, можем остановиться на минуту. Мужики курят, а я в машину какой-нибудь хороший обломок несу.





Фото из архива героя



Сколько получается выручить

Вожу потихоньку килограмм за килограммом, складирую в гараже. Временем себя не ограничиваю – коплю, пока копится. Отец прикупил мотоблок с прицепом – теперь есть возможность удобной транспортировки. Затариваем из гаража полный прицеп и не спеша катимся на пункт приема.

На месте выгружаем лом на большие совдеповские весы с гирями. Принимающий определяет вес, отсчитывает обязательные 5% погрешности, расплачивается, выдает квитанцию – сколько приняли, сколько заплатили. Главное, чтобы лом был без особых загрязнений, аккуратный на вид.

За один раз на пункт получается привезти 100-200 кг. Если повезет – 250 кг. Цветными металлами особо не интересуюсь, беру обычный черный лом.



Насобирать на прицеп удается в течение 2-4 месяцев – тут уже как карта ляжет.

В нашем региональном городе на государственном пункте приема за 1 кг такого лома дают 60 копеек. За одну поездку получается поднять от 60 до 120 рублей. За осень удалось собрать неслабо – 240 кг. Получил за все около 140 рублей. Кстати, налогами такой вид дохода не облагается.

Двойная польза

Все друзья и родственники давно в курсе, что я не прочь забрать ненужный лом. Если у кого ремонт, вывоз мусора или «инвентаризация» гаража, звонят: «Дима, выручай». Просят забрать старые котлы, чугунные батареи, ржавую рабицу, болты, строительные уголки, запчасти от велосипедов. Все от такого сотрудничества только выигрывают.



Фото из архива героя



Когда вожу родителей по грибы, стараюсь оставлять в багажнике место на всякий случай. С металлоискателем, как многие, по лесу не хожу, но знаю, что в таких местах могут быть незаконные свалки. Из леса вывозить лом вдвойне приятно – и себе доход, и природу от мусора немножко освобождаю.

