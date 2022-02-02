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В Ельске мужчина убил сожительницу, суд приговорил его к 20 годам колонии

02.02.2022 14:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной суд постановил приговор по уголовному делу об истязании, умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения и убийстве с особой жестокостью, сообщили БЕЛТА в областном суде.

Выездное заседание прошло в Мозыре. Фигурантом по делу проходил ранее судимый мужчина. Ему было предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных ч.2 ст.154, ч.1 ст.149, п.6 ч.2 ст.139 УК.

Как сообщалось ранее, весной 2021 года мозырянка сообщила в милицию, что ее 33-летняя знакомая из Ельска не выходила на связь с осени. Правоохранители выяснили, что пропавшая сожительствовала с 53-летним машинистом экскаватора, злоупотребляла спиртным, не работала. Мужчина пояснил, что его спутница уехала в Россию с другим человеком. Правдивость его показаний проверили полиграфологи. В последующем установили причастность подозреваемого к исчезновению женщины.

Выяснилось, что в конце октября 2020 года мужчина вернулся из командировки. Застав женщину нетрезвой, он вытянул ее из дома, избил и оставил во дворе. На следующий день увидел пострадавшую мертвой. Чтобы скрыть преступление, тело закопал в сарае.

Суд признал мужчину виновным. Мужчине назначено 20 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. В пользу отца погибшей обвиняемый должен выплатить Br10 тыс. компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Выездное заседание прошло в Мозыре. Фигурантом по делу проходил ранее судимый мужчина. Ему было предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных ч.2 ст.154, ч.1...
 
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