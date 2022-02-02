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Дочь похитила у жителя Марьиной Горки более $8 тыс., часть потратила ему на подарок

02.02.2022 14:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь обворовала отца и на похищенные деньги купила ему подарок, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"На прошлой неделе в Пуховичский РОВД обратился 56-летний житель Марьиной Горки. Из дачного гаража, который он не посещал с минувшей осени, пропало $8,7 тыс. Сыщики установили причастность к хищению 22-летней неработающей дочери заявителя. Она знала о крупной заначке и имела доступ к ключам от бокса", - рассказали в УВД.

Валюта была потрачена на обучение в автошколе, отдых за рубежом с парнем и дорогие часы в качестве подарка отцу на день рождения.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Часть сбережений удалось вернуть владельцу.-0-

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Валюта была потрачена на обучение в автошколе, отдых за рубежом с парнем и дорогие часы в качестве подарка отцу на день рождения.
 
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