Пассажиры автомобиля напали на сотрудников ГАИ в Могилевском районе

Источник материала: БелТА

2 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе пассажиры автомобиля напали на сотрудников ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"1 февраля около 4.00 сотрудники ОГАИ Могилевского РОВД на автодороге вблизи агрогородка Вейно остановили Ford Galaxy под управлением 22-летнего водителя без права управления транспортным средством. В машине помимо него находились два 23-летних парня и 45-летний владелец автомобиля - жители агрогородка Вейно", - рассказали в УВД.

Пассажиры иномарки были в состоянии алкогольного опьянения. Наряд ДПС принял решение о наложении ареста на машину до уплаты штрафа. Однако пассажиры не подчинились законным требованиям милиционеров, завязалась потасовка, в результате которой одному из инспекторов ГАИ были причинены телесные повреждения. На неоднократные предупреждения правоохранителей мужчины не реагировали и продолжали агрессивные действия. Остановились они лишь после выстрела в воздух одним из госавтоинспекторов.

Пассажиры задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. К слову, двое из них уже привлекались к уголовной ответственности.-0-