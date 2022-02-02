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Кибермошенники украли со счетов витебского айтишника более Br12 тыс.

02.02.2022 14:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кибермошенники украли со счетов витебчанина более Br12 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

"На одной из торговых площадок работник IT-компании разместил объявление о продаже комплектующих к компьютеру. Вскоре на его объявление откликнулся покупатель. Мужчины связались через мессенджер. Собеседник убедил пострадавшего получить оплату за товар на банковскую карту, после чего передать покупку через курьера. Для этого витебчанин должен был перейти по присланной ссылке. После перехода внешний вид страницы не вызвал сомнений у продавца. При этом мужчина не обратил внимание, что доменное имя было неверным. На этом сайте потерпевший ввел данные своей карты и личный номер паспорта", - рассказали в УВД.

Благодаря этому мошенники получили доступ к его персональной информации и завладели деньгами в сумме более Br12 тыс. Возбуждено уголовное дело.

"Управление К напоминает, что в последнее время мошенники представляются покупателями, присылают в мессенджерах ссылки на фишинговые страницы, предназначенные для получения персональных данных. Эти данные используют для совершения хищения денежных средств. Обращаем ваше внимание, что при вводе логина и пароля для входа в интернет-банкинг необходимо внимательно проверять адрес сайта", - добавили правоохранители.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Благодаря этому мошенники получили доступ к его персональной информации и завладели деньгами в сумме более Br12 тыс. Возбуждено уголовное дело.
 
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