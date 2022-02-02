Может причинить ущерб здоровью: некачественную мебель изъяли из продажи в Могилеве

Источник материала: БелТА

2 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественную мебель изъяли из продажи в одной из крупных торговых сетей в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Так, в продаже были обнаружены стулья китайского производства, которые не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" по требованиям механической безопасности. "Она должна обеспечиваться необходимым уровнем защиты от травм при эксплуатации мебели. При использовании данных стульев существует риск нанесения повреждений острыми выступающими частями и заусенцами", - отметили в Госстандарте.

Кроме этого, в этой же торговой сети была обнаружена в продаже барная стойка, произведенная в Китае. "Этот предмет также не соответствовал требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции". Как показали испытания, устойчивость данного изделия не соответствует требованиям", - отметили в Госстандарте.

Госстандарт запретил ввоз и реализацию данной мебели на территории страны.-0-