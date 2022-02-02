В Минске молодая пара выращивала дома коноплю

Источник материала: БелТА

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали 26-летнего минчанина и его 22-летнюю девушку, которые в квартире в шкафу организовали помещение для выращивания конопли. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Со слов задержанного, он приобрел в интернет-магазине необходимые для выращивания приспособления: удобрения, почву, световые лампы, гроубокс. Ухаживала за растениями девушка: поливала и удобряла. В ходе осмотра квартиры обнаружены и изъяты горшки с грунтом и тремя растениями, лампа, вентилятор, электронный таймер и иные элементы гроубокса, а также более 2 г марихуаны и приспособление для курения. Задержанные пояснили, что выращивали и изготавливали наркотик для собственного употребления.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-