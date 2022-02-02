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Предсказывающий весну сурок внезапно умер прямо перед днем сурка
Источник материала: ОНТ
В Милтауне (Нью-Джерси, США) накануне дня сурка умер знаменитый предсказатель погоды сурок Мел. Об этом
Владельцы Мела рассказали, что сурок умер незадолго до своего единственного рабочего дня в году. Животное умерло так внезапно, что найти ему замену не успели.
Ежегодно 2 февраля в США отмечается день сурка. В этот день люди следят за поведением сурков и предсказывают, что ждет американцев: долгая зима или ранняя весна. Если выходящее из норки животное увидит свою тень, то следующие 6 недель будут холодными, если нет – теплыми.
Самый знаменитый сурок в США – Фил из Панксатони (Пенсильвания). На национальном уровне помимо него прославились ныне покойный Мел, Дейв из Дюнкерка (Нью-Йорк), Чак из Статен-Айленда (Нью-Йорк) и Чак из Мариона (Огайо).
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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В Милтауне (Нью-Джерси, США) накануне дня сурка умер знаменитый предсказатель погоды сурок Мел. Об этом информирует Montana Public Radio. Владельцы Мела рассказали, что сурок...
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