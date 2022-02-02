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Не безобидно, а опасно для здоровья: врач рассказал, о чем говорит диагональная складка на мочке уха

02.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не безобидно, а опасно для здоровья: врач рассказал, о чем говорит диагональная складка на мочке уха

По ушам человека можно определить наличие у него ряда болезней. Об этом в рубрике «Формула здоровья» программы «Наше утро» на ОНТ рассказали председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов и врач-оториноларинголог Городской детской клинической поликлиники №4 г. Минска Екатерина Константинова. 

Существует необычная патология, которая получила название признак Фрэнка. Оказывается, наши уши могут рассказать о состоянии здоровья и предупредить о возможности развития сердечно-сосудистых заболеваний. Диагональная складка на мочке уха – высокий риск развития атеросклероза и болезни сердца, а также риск возникновения инфаркта или инсульта. Складка возникает из-за нарушения кровотока в организме. 

Необычное название болезнь получила в честь американского профессора, исследователя Сандерса Фрэнка, который в 1973 году обратил внимание на ушную раковину, в частности, на ее складки, и начал их исследовать. Тогда он изучил состояние 20 своих пациентов моложе 60 лет со стенокардией и закупоркой коронарных артерий. Было обнаружено, что у всех в течение короткого времени на мочке уха образовывалась морщинка, однако детальные выводы о влиянии складки Фрэнка на сердечно-сосудистую систему были сделаны израильскими учеными.

Как обнаружить у себя эту патологию? Подробнее – в видеоинформации. 



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Теги: Минск
 
 
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По ушам человека можно определить наличие у него ряда болезней. Об этом в рубрике «Формула здоровья» программы «Наше утро» на ОНТ рассказали председатель...
 
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