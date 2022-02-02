Волнение пройдет в два счета: психолог рассказал, как справиться с эмоциями перед собеседованием. Берите на заметку!

Источник материала: ОНТ

Волнуетесь перед собеседованием? Идите на него пешком. Такой способ избавиться от волнения предлагают специалисты. Говорят, что прогулка помогает расслабиться. Как перестать волноваться и подготовиться ко встрече с работодателем? Отвечает психолог Павел Зыгмантович.





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