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Волнение пройдет в два счета: психолог рассказал, как справиться с эмоциями перед собеседованием. Берите на заметку!
Источник материала: ОНТ
Волнуетесь перед собеседованием? Идите на него пешком. Такой способ избавиться от волнения предлагают специалисты. Говорят, что прогулка помогает расслабиться. Как перестать волноваться и подготовиться ко встрече с работодателем? Отвечает психолог Павел Зыгмантович.
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Волнение пройдет в два счета: психолог рассказал, как справиться с эмоциями перед собеседованием. Берите на заметку!
Волнуетесь перед собеседованием? Идите на него пешком. Такой способ избавиться от волнения предлагают специалисты. Говорят, что прогулка помогает...
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