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Волнение пройдет в два счета: психолог рассказал, как справиться с эмоциями перед собеседованием. Берите на заметку!

02.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Волнение пройдет в два счета: психолог рассказал, как справиться с эмоциями перед собеседованием. Берите на заметку!

Волнуетесь перед собеседованием? Идите на него пешком. Такой способ избавиться от волнения предлагают специалисты. Говорят, что прогулка помогает расслабиться. Как перестать волноваться и подготовиться ко встрече с работодателем? Отвечает психолог Павел Зыгмантович. 


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Волнуетесь перед собеседованием? Идите на него пешком. Такой способ избавиться от волнения предлагают специалисты. Говорят, что прогулка помогает...
 
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