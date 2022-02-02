Когда химия – яд: разбираемся, какие чистящие средства опасны для здоровья. Проверьте, есть ли они у вас!

Источник материала: ОНТ

Как разобраться в вопросах бытовой химии? Вокруг нее есть много мифов. Могут ли моющие средства навредить здоровью и что лучше использовать? Смотрите в сюжете «Нашего утра».





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