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Когда химия – яд: разбираемся, какие чистящие средства опасны для здоровья. Проверьте, есть ли они у вас!

02.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Когда химия – яд: разбираемся, какие чистящие средства опасны для здоровья. Проверьте, есть ли они у вас!

Как разобраться в вопросах бытовой химии? Вокруг нее есть много мифов. Могут ли моющие средства навредить здоровью и что лучше использовать? Смотрите в сюжете «Нашего утра». 


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Как разобраться в вопросах бытовой химии? Вокруг нее есть много мифов. Могут ли моющие средства навредить здоровью и что лучше использовать? Смотрите в сюжете...
 
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