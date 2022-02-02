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«Деньги имеют значение»: Нацбанк проводит конкурс для видеоблогеров. Вот что нужно делать
Источник материала: ОНТ
Национальный банк объявил о проведении конкурса для видеоблогеров «Деньги имеют значение». Чтобы принять в нем участие, нужно снять видеоролик и нестандартно рассказать в нем о цифровой грамотности в финансовой сфере. Трёх минут хронометража будет достаточно. Подробнее о конкурсе рассказала начальник отдела финансовой грамотности Управления информации и общественных связей Национального банка Беларуси Юлия Сакович.
Фото: БЕЛТА
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Национальный банк объявил о проведении конкурса для видеоблогеров «Деньги имеют значение». Чтобы принять в нем участие, нужно снять видеоролик и нестандартно...
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