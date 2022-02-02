Затраты на classified-услуги в интернете выросли на 0,8%

Источник материала: Myfin



Фото: pixabay.com. Фото носит иллюстративный характер.

IAB Belarus посчитала объемы сегмента за прошедший год. Объем классифайд-услуг, реализованных на данных площадках в 2021 году, составил 13,27 млн долларов США. Общий объем сегмента игроки оценили в 14,20 млн долларов. Динамика к 2020 году составила +0,8%.

Эксперты отметили рост активности физических лиц. В 2021 году пользователи потратили 3,48 млн долларов (+40% к 2020-му). Компании потратили на продвижение своих онлайн-объявлений 9,79 млн долларов (-8% к прошлому полугодию).

К classified-услугам относятся любые платные услуги, связанные с размещением и продвижением рекламных объявлений частных пользователей и компаний. Сюда входят разовая и абонентская плата за возможность размещения объявлений; плата за все виды поднятия, выделения и закрепления объявлений в разных секциях ресурса. В определение classified-услуг не входят баннерная/медийная реклама, платные ссылки, контекстная реклама, рекламные статьи.

Как отметил Дмитрий Геранин, директор автоклассифайда av.by, представитель комитета по classified IAB Belarus, в сегменте b2c сделок отмечается падение, продавцы менее охотно продвигают свои товары. Кто-то оптимизирует маркетинговые бюджеты, а у кого-то из-за уменьшения предложений на рынке (например в сегменте авто) товары и так уходят, как горячие пирожки.

«Но падение замедляется, если год назад мы видели минус 25% в сегменте юрлиц, то сейчас только минус 8%, что, хоть и не радует нас, как представителей отрасли, но вселяет некий оптимизм, – сказал Дмитрий Геранин, сообщает iab.by.– А вот сегмент с2с сделок показал невероятный рост. Платежи от частников составляют уже больше четверти от всех доходов отрасли. Пользователи распробовали плюсы шаринг экономики и активно продают и покупают ненужные товары, запчасти или б/у резину». По его мнению, тенденция продолжится, и в следующем году будет рост пользовательских микроплатежей и рост сегмента в целом именно из-за большей роли физических лиц.

Что касается av.by, то, по словам Дмитрия Геранина, рост платежей от физиков похож на рыночный, но юрлица тоже не отстают и показывают плюс 15% год к году. Индекс пользовательской лояльности (NPS) показал самый высокий процент за последние 5 лет измерений. Это выражается и в цифрах: пользователи готовы платить больше и чаще. «За год к нам присоединилось порядка 40 новых компаний, которые заняты в авторынке, особенно в сегментах Запчастей, Авто с пробегом и Грузовом транспорте» – отметил он.