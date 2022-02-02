Источник материала: БелТА

2 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Неподалеку от белорусско-польской границы инспекторы ГАИ преследовали грузовик с нетрезвым водителем, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инспекторы дежурили на трассе М6 неподалеку от пункта пропуска "Брузги". Они обратили внимание на грузовик "Пежо". Водитель авто на требование остановиться не отреагировал. Началось преследование.

"Вскоре автомобиль остановился. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. В салоне нашлись две бутылки водки, одна из них початая", - рассказали в ГАИ.

В учреждении здравоохранения 26-летний водитель отказался от медицинского освидетельствования. Пояснить свое поведение он не пожелал.

Отказ от медосвидетельствования не поможет водителю избежать ответственности. Сейчас ему грозит штраф в 200 базовых величин и лишение права управления на пять лет.-0-