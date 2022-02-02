Источник материала: БелТА

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьники купили игровое "золото" по карте жителя Солигорска - возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

В начале года с банковского счета 38-летнего жителя Солигорска стали списываться средства. Он обратился в милицию. Выяснилось, что незадолго до инцидента мужчина забыл в банкомате свою карту, которую забрала компания школьников. Двое из них решили воспользоваться находкой в своих целях.

Ребята перечислили деньги в адрес иностранной компании, чтобы приобрести "золото" в мобильной интернет-игре. За несколько тысяч виртуальных денег они заплатили около Br200, после отдали карту работнику первого попавшегося магазина, ссылаясь, что ее нашли.

В отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации. Второй юноша не достиг возраста уголовной ответственности - за его противоправные действия понесут ответственность родители.-0-