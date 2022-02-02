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Житель Минского района рассчитался с долгами арендованным лесотранспортным полуприцепом

02.02.2022 16:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники УБЭП ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами ОБЭП Первомайского РУВД столицы задержали 44-летнего жителя Минского района, который отдал в счет погашения долга арендованный лесотранспортный полуприцеп. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители установили, что мужчина, будучи учредителем и директором предприятия, занимающегося лесозаготовками, заключил со столичным индивидуальным предпринимателем договор аренды лесотранспортного полуприцепа. Автотехника была необходима мужчине для выполнения определенных видов работ. В дальнейшем, когда у мужчины начались проблемы с бизнесом и появились многочисленные долги, он решил рассчитаться с одним из кредиторов арендованной ранее техникой. Своими действиями мужчина причинил ущерб на сумму Br8 тыс.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за присвоение чужого имущества лицом, которому оно вверено, в крупном размере.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранители установили, что мужчина, будучи учредителем и директором предприятия, занимающегося лесозаготовками, заключил со столичным индивидуальным...
 
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