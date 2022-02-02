Пьяный пинчанин приставал на остановке к школьнице

Источник материала: БелТА

2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске пьяный мужчина приставал к школьнице на остановке общественного транспорта, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Об инциденте в Пинский ГОВД сообщила мать девочки. По ее словам, все произошло около 15.30 на проспекте Жолтовского. Дочь-десятиклассница возвращалась домой из школы, когда к ней начал приставать с непристойными предложениями пьяный мужчина в спецодежде и оранжевой жилетке.

В течение суток сотрудники милиции установили личность незнакомца. Им оказался 54-летний житель Пинска, работник одного из коммунальных предприятий города. Выяснилось, что мужчина в течение дня убирал мусор на улице, замерз, после чего согрелся спиртным. Свое противоправное поведение он объяснить не смог, сославшись на алкогольного опьянение.

Пинчанин задержан. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Фигуранту грозит уголовное наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранителей.

Проблема половых посягательств в отношении несовершеннолетних остается одной из актуальных, отметили в милиции. Это объясняется тем, что в силу возраста, отсутствия жизненного опыта дети не могут понимать характер и значение совершаемых в отношении них действий и оказывать сопротивление. Кроме того, преступники заставляют детей скрывать случившееся, используя различные способы воздействия, в том числе шантаж.

За прошлый год в Пинске 89 несовершеннолетних признаны потерпевшими по различным уголовным делам, из них трое - по делам особо тяжкой категории.-0-