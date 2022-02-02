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В Минске микроавтобус столкнулся со скорой
Источник материала: БелТА
2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске "газель" столкнулась с автомобилем скорой медицинской помощи. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"Инцидент произошел сегодня примерно в 11.40 на Долгиновском тракте. 42-летний водитель, управляя автомобилем "газель" и выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу автомобилю скорой медицинской помощи и совершил столкновение с ним. В момент ДТП в скорой находилась женщина с грудным ребенком. К счастью, никто из них не пострадал", - рассказали в ГАИ.
По факту произошедшего отдел ГАИ Центрального РУВД Минска проводит проверку.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.-0-
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По факту произошедшего отдел ГАИ Центрального РУВД Минска проводит проверку.
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