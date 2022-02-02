В Минске микроавтобус столкнулся со скорой

Источник материала: БелТА

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске "газель" столкнулась с автомобилем скорой медицинской помощи. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Инцидент произошел сегодня примерно в 11.40 на Долгиновском тракте. 42-летний водитель, управляя автомобилем "газель" и выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу автомобилю скорой медицинской помощи и совершил столкновение с ним. В момент ДТП в скорой находилась женщина с грудным ребенком. К счастью, никто из них не пострадал", - рассказали в ГАИ.

По факту произошедшего отдел ГАИ Центрального РУВД Минска проводит проверку.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.-0-