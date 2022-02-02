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Как во время референдума будут работать избирательные участки за рубежом, рассказал МИД
Источник материала: ОНТ
Из-за незначительного количества находящихся на консульском учете граждан более трети загранучреждений Беларуси не будут образовывать на референдуме избирательные участки. Об этом 2 февраля заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз,
Глаз подчеркнул: по Избирательному кодексу за пределами Беларуси участки для голосования образуют руководители загранучреждений. Для решения об открытии участка в учет идет несколько факторов: от эпидемиологической ситуации до количества стоящих на консульском учете граждан.
Фото: БЕЛТА
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Из-за незначительного количества находящихся на консульском учете граждан более трети загранучреждений Беларуси не будут образовывать на референдуме...
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