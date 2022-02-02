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У хоккейного «Шахтера» появился новый главный тренер
Источник материала: ОНТ
У хоккейного «Шахтера» новый главный тренер. Должность официально занял Ярослав Чуприс – об этом сообщает сайт клуба.
В начале года руководство клуба отправило в отставку Юрия Файкова и Чуприс стал исполняющим обязанности главного тренера. Спустя месяц он официально стал у руля команды.
Ярослав Чуприс – известный в прошлом игрок, многократный чемпион и призер Беларуси, обладатель Континентального кубка по хоккею. Игровую карьеру он завершил в 2017 году, после чего начал работать тренером.
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У хоккейного «Шахтера» новый главный тренер. Должность официально занял Ярослав Чуприс – об этом сообщает сайт клуба. В начале года руководство клуба отправило в...
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