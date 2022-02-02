Беларусь вводит запрет на железнодорожный транзит группы товаров из Литвы

Источник материала: ОНТ

Беларусь ввела запрет на железнодорожный транзит группы товаров из Литвы. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел нашей страны Анатолий Глаз, информирует БЕЛТА.

Глаз напомнил: Литвой ранее был запрещен транзит белорусских товаров через порты этого государства. Белорусская сторона предлагала урегулировать вопросы в правовом поле, но Литва на диалог не пошла.

Накануне премьер-министр Беларуси Роман Головченко анонсировал жесткие ответные меры на прекращение Литвой транзита белорусского калия.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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