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Беларусь вводит запрет на железнодорожный транзит группы товаров из Литвы
Источник материала: ОНТ
Беларусь ввела запрет на железнодорожный транзит группы товаров из Литвы. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел нашей страны Анатолий Глаз,
Глаз напомнил: Литвой ранее был запрещен транзит белорусских товаров через порты этого государства. Белорусская сторона предлагала урегулировать вопросы в правовом поле, но Литва на диалог не пошла.
Накануне премьер-министр Беларуси Роман Головченко
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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Беларусь ввела запрет на железнодорожный транзит группы товаров из Литвы. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел нашей страны Анатолий Глаз,...
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