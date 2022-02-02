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Во Францию доставили бронзовую скульптуру Бахуса, украденную полвека назад

02.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Францию доставили бронзовую скульптуру Бахуса, украденную полвека назад

Бесценная реликвия вернулась домой. Во Францию доставили бронзовую скульптуру Бахуса, украденную полвека назад. 


На поиски артефакта бросили голландского детектива Артура Бранда. Он и вышел на след потерявшейся скульптуры. Ее украли в конце 1973-го в одном из французских музеев. Вынесли через окно. Теперь древнеримская фигура вновь займет свое место в экспозиции. Расходы на возвращение реликвии взяли на себя два британских коллекционера. До наших дней таких скульптур в мире сохранились единицы.

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Бесценная реликвия вернулась домой. Во Францию доставили бронзовую скульптуру Бахуса, украденную полвека назад.  На поиски артефакта бросили голландского...
 
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