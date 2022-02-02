Источник материала: ОНТ

Бесценная реликвия вернулась домой. Во Францию доставили бронзовую скульптуру Бахуса, украденную полвека назад.





На поиски артефакта бросили голландского детектива Артура Бранда. Он и вышел на след потерявшейся скульптуры. Ее украли в конце 1973-го в одном из французских музеев. Вынесли через окно. Теперь древнеримская фигура вновь займет свое место в экспозиции. Расходы на возвращение реликвии взяли на себя два британских коллекционера. До наших дней таких скульптур в мире сохранились единицы.

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