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Талибы впервые назначили женщин на руководящие должности в Афганистане
Источник материала: ОНТ
В Афганистане движение «Талибан» впервые после прихода к власти назначило на руководящие должности женщин. Об этом в Twitter
Кроме того, с одобрения премьер-министра и по предложению Министерства высшего образования директором гинекологической клиники в Кабуле была назначена доктор Ариан.
Фото: Pixabay
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В Афганистане движение «Талибан» впервые после прихода к власти назначило на руководящие должности женщин. Об этом в Twitter проинформировал заместитель министра...
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