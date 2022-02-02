Талибы впервые назначили женщин на руководящие должности в Афганистане

Источник материала: ОНТ

В Афганистане движение «Талибан» впервые после прихода к власти назначило на руководящие должности женщин. Об этом в Twitter проинформировал заместитель министра информации и культуры Афганистана Забихулла Муджахид.

Кроме того, с одобрения премьер-министра и по предложению Министерства высшего образования директором гинекологической клиники в Кабуле была назначена доктор Ариан.

Фото: Pixabay

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