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Талибы впервые назначили женщин на руководящие должности в Афганистане

02.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Талибы впервые назначили женщин на руководящие должности в Афганистане

В Афганистане движение «Талибан» впервые после прихода к власти назначило на руководящие должности женщин. Об этом в Twitter проинформировал заместитель министра информации и культуры Афганистана Забихулла Муджахид.

Кроме того, с одобрения премьер-министра и по предложению Министерства высшего образования директором гинекологической клиники в Кабуле была назначена доктор Ариан.

Фото: Pixabay

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В Афганистане движение «Талибан» впервые после прихода к власти назначило на руководящие должности женщин. Об этом в Twitter проинформировал заместитель министра...
 
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